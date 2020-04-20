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Роспотребнадзор сравнил эффективность антибактериального и обычного мыла

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Фото: Depositphotos
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Антибактериальное мыло не защитит россиян от коронавируса лучше, чем обычное. Такую информацию передает в понедельник, 20 апреля, пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Важно помнить, что нет никакой необходимости мыть руки именно «антибактериальным» мылом. Для того чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома», — говорится в сообщении службы.

Согласно исследованиям НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, на которые ссылается ведомство, как такового стандарта антибактериального мыла и критериев его эффективности не существует. Дело в том, что в подобное мыло вносятся антимикробные добавки. Их количество регулируется сугубо желанием производителя, который иногда может вообще не добавлять их, использую пометку «антибактериальное» в качестве удачного маркетингового хода.

«Так называемое «антибактериальное» мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы — не бактерии, и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект», — отмечается в сообщении.

В ведомстве также дали инструкцию о том, как правильно мыть руки, чтобы снизить риск заражения целым рядом инфекций, в том числе новым коронавирусом.

Так, руки необходимо мыть с мылом, используя теплую проточную воду. Намыливать их следует в течение не менее 30 секунд. Сушка рук, по данным службы, имеет не менее важное значение в процессе их очищения. После того, как мыло смыто, необходимо насухо их вытереть.

«Когда вы находитесь в общественном туалете, используйте бумажное полотенце, чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного бачка», — отметили в Роспотребнадзоре.

Мытье рук необходимо проводить до приема и приготовления пищи, нанесения макияжа и надевания контактных линз. Перед тем как прикоснуться к местам повреждения кожного покрова, а также при проведении медицинских манипуляций руки должны быть тщательно вымыты.

В ведомстве вместе с этим предоставили список ситуаций, после которых мытье рук также необходимо, среди них, например, приготовление еды, контакт с деньгами и работа за компьютером.

квНакануне в МЧС дали советы по профилактике коронавирусной инфекции. Специалисты рассказали, как правильно обрабатывать продукты перед употреблением.

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