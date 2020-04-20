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Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

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В Госдуме решили на правовом уровне отрегулировать споры россиян с соседями по даче. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс уже подготовлены. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил глава комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Предложенные поправки в Гражданский кодекс предусматривают требование быть терпимее к соседям

По его словам, вся суть изменений заключается в том, чтобы уравнять права собственников земельных участков. Парламентарий уверен, что подобные поправки в Гражданском кодексе страны обяжут соседей уважать друг друга.

«Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других. Например, собственник обязан… не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению соседнего участка», — цитирует Крашенинникова «Российская газета».

Так, согласно предложению Госдумы, сосед вправе требовать сноса здания на другом участке, если оно ему мешает. Например, собственник сможет настаивать на ликвидации такой постройки, если из-за нее изменился приток света на его земельный участок.

Также дачники смогут осуществлять на своем участке посадки, которые помешают соседям. Но вместе с этим им придется терпеть запахи, дым, копоть, шумы и другие подобные воздействия со стороны соседей.

Однако если подобное соседское влияние будет нарушать нормативы или выходить за принятые пределы, то собственники земли вправе требовать устранения нарушений.

Поправки также предлагают решить спор соседей о принадлежности плодов деревьев, упавших на соседний участок. Согласно им, это сможет делать владелец земли, на чей участок упали плоды.

9 апреля участники рынка недвижимости сообщили «Известиям» о том, что в марте 2020 года спрос на аренду загородных домов в России достиг рекордных показателей — он увеличился в среднем на 30–60% по сравнению с прошлым годом. Это привело к росту цен, которые повысились на 32% в среднем по стране. Причиной этого, по мнению экспертов, кспертов стал не только режим самоизоляции, но и сорванные отпуска россиян.

21 февраля Совет Федерации направил в Минюст предложение к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие штрафы для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.

Согласно документу, если дачник не борется с распространением борщевика или иной карантинной сорной растительностью его необходимо оштрафовать на 2–3 тыс. рублей, если же это должностное лицо, то ему положен штраф в 5–10 тыс. рублей. За отказ бороться с борщевиком индивидуальные предпринимателей предложили трафовать на 7–12 тыс. рублей, а юридических лиц на и 20–30 тыс. рублей

В свою очередь член совета при Совете Федерации по аграрной политике и природопользованию Владислав Жуков заявил «Известиям», что вводить ощутимые штрафы за борщевик для владельцев дачных участков не следует, основным методом борьбы с ним должно быть выпалывание.

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