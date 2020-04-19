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Число заразившихся COVID-19 в архангельской психбольнице достигло 64

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В архангельской психиатрической больнице коронавирусом заразились более 60 пациентов и сотрудников медучреждения. Об этом сообщает региональный оперштаб в воскресенье, 19 апреля.

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Общее число официально подтвержденных случаев заболевания в Архангельской области составляет 107 человек, 11 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

«Среди подтвержденных случаев заболевания: 64 человека — пациенты и персонал Архангельской клинической психиатрической больницы; три случая — это тесты, ранее направленные на подтверждение в федеральный центр, еще один новый случай — архангелогородка, вернувшаяся из Турции», — сказано в сообщении штаба, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 390 человек, а количество проведенных тестов на коронавирус превышает 8,8 тыс.

О вспышке коронавируса в медучреждении стало известно накануне. Изначально инфекцию выявили у одной из сотрудниц, с которой контактировало большое количество людей.

Отмечается, что отдельно стоящий корпус больницы перепрофилируют: на одном из этажей будет оборудовано инфекционное отделение для заболевших, а на другом разместится обсерватор для контактных лиц.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек.

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