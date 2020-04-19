Прямой эфир
Сюжет:

В архангельской психбольнице у 64 человек подтвердили коронавирус

0
Фото: РИА Новости/Павел Кононов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из 68 жителей Архангельской области, у которых за последние сутки был выявлен коронавирус, 64 являются пациентами и сотрудниками региональной психиатрической больницы. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил оперштаб области по коронавирусу на официальной странице во «ВКонтакте».

«Три случая — это тесты, ранее направленные на подтверждение в федеральный центр, еще один новый случай — архангелогородка, вернувшаяся из Турции», — отметили в оперштабе.

Коечный фронт: руководители регионов готовятся к росту числа зараженных
На борьбу с коронавирусом субъектам выделено еще 36 млрд рублей

Всего в Архангельской области с начала пандемии, по официальным данным, зафиксировано 107 случаев заболевания, 11 пациентов выписаны из больниц, 390 находятся под наблюдением, 3729 — обследованы с отрицательными результами.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 3 291 человек.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране. По словам главы государства, власти идут на опережение в борьбе с инфекцией и знают, что нужно делать при любом развитии событий.

Как ранее рассказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, число заболевших в России день ото дня увеличивается на несколько тысяч, а вот смертность остается очень невысокой — 0,7–0,8%, что на порядок ниже, чем было в Италии и Испании при том же количестве заболевших.

По его мнению, причина низкого показателя смертности от коронавируса в России в том, что в стране активно проводят тесты на выявление коронавируса и своевременно диагностируют легкие случаи, а также благодаря подготовке медицинских учреждений.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле допустили выход на плато по COVID-19 на следующей неделе
Почти 85% новых заболевших коронавирусом в Москве оказались младше 65 лет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020