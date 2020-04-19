В архангельской психбольнице у 64 человек подтвердили коронавирус

Из 68 жителей Архангельской области, у которых за последние сутки был выявлен коронавирус, 64 являются пациентами и сотрудниками региональной психиатрической больницы. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил оперштаб области по коронавирусу на официальной странице во «ВКонтакте».

«Три случая — это тесты, ранее направленные на подтверждение в федеральный центр, еще один новый случай — архангелогородка, вернувшаяся из Турции», — отметили в оперштабе.

Всего в Архангельской области с начала пандемии, по официальным данным, зафиксировано 107 случаев заболевания, 11 пациентов выписаны из больниц, 390 находятся под наблюдением, 3729 — обследованы с отрицательными результами.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 3 291 человек.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране. По словам главы государства, власти идут на опережение в борьбе с инфекцией и знают, что нужно делать при любом развитии событий.

Как ранее рассказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, число заболевших в России день ото дня увеличивается на несколько тысяч, а вот смертность остается очень невысокой — 0,7–0,8%, что на порядок ниже, чем было в Италии и Испании при том же количестве заболевших.

По его мнению, причина низкого показателя смертности от коронавируса в России в том, что в стране активно проводят тесты на выявление коронавируса и своевременно диагностируют легкие случаи, а также благодаря подготовке медицинских учреждений.

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