Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге

Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.

Дипломаты подчеркнули, что остаются в прежнем здании, меняется только адрес.

27 февраля площадь Под Каштаны, на которой располагается здание российской дипмиссии, была переименована в честь Бориса Немцова. При этом пражская мэрия закрепила за посольством адрес консульского отдела по улице Коруновачни.

«В марте из мэрии города Прага в посольство поступило уведомление «о прекращении существования адреса представительского здания посольства: площадь Под Каштаны, ориентационный номер 1»... Согласно данному уведомлению, за представительским зданием «сохраняется адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36», - объяснили дипломаты в Facebook.

В посольстве отметили, что так как улица Коруновачни носит свое название уже более 100 лет, риск ее переименования, как у недавно появившееся «площади Немцова», ниже. Именно поэтому дипмиссия будет использовать адрес улица Коруновачни 36 как официальный адрес.

При этом российские дипломаты выразили недоумение из-за статей чешских СМИ и публикации МИДом республики ноты посольства о смене адреса.

Дипломаты указали, что подобные действия указывают на желание придать о политическую подоплеку смене адреса.

В феврале переименование площади Под Каштаны прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это суверенное решение властей Праги.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. В него выстрелили несколько раз, он скончался на месте. Все участники убийства осуждены и получили сроки от 11 до 20 лет.