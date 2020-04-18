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В психиатрической больнице Архангельска произошла вспышка коронавируса

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Фото: РИА Новости/Павел Кононов
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В психиатрической больнице в Архангельске произошла вспышка коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Как сообщает в субботу, 18 апреля, РЕН ТВ со ссылкой на региональный оперштаб, учреждение закрыто на карантин.

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По имеющейся информации, диагноз предварительно подтвержден более чем у 50 пациентов и сотрудников больницы. Изначально инфекцию выявили у одной из сотрудниц, с которой контактировало большое количество людей.

Отмечается, что отдельно стоящий корпус больницы перепрофилируют: на одном из этажей будет оборужовано инфекционное отделение для заболевших, а на другом разместится обсерватор для контактных лиц.

Как сообщает портал «29.ru», после случившегося врио губернатора региона Александр Цыбульский решил усилить режим самоизоляции. В ходе совещания оперативного штаба он поручил к понедельнику проработать соответствующие меры. Ожидается усиление контроля за нахождением граждан на улицах, а также ограничение пребывания людей в местах общего пользования.

Ранее 18 апреля сообщалось о закрытии на карантин центральной городской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге. Такое решение принято в связи с выявлением коронавируса у врачей и пациентов медцчреждения.

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В России, по последним данным оперативного штаба, количество зараженных SARS-CoV-2 составило 36 793, из них 313 умерли, 3057 вылечились.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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