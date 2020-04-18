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В ОАК прокомментировали сообщения о закрытии главного офиса из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Директор по связям с общественностью Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Станислав Зуев подтвердил «Известиям» информацию о том, что у нескольких сотрудников в Москве действительно диагностирован коронавирус нового типа. При этом он не подтвердил информацию о том, что главный офис компании в Москве закрыт с 15 апреля.

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«Сотрудники московских предприятий и КБ группы ОАК в течение периода введенных ограничений в основном работают в удаленном режиме. Поэтому дополнительные карантинные меры вводятся точечно в отношении ограниченного количества сотрудников, контактировавших с теми, у кого диагноз подтвердился. Такие сотрудники отправляются на карантин, для них за счет компании организуется комплексная диагностика», — отметил Зуев.

Источники в военно-промышленном комплексе и Минобороны заявили «Известиям», что заражение сотрудников ОАК не повлияет на выполнение гособоронзаказа.

Ранее в субботу, 18 апреля, источники «Коммерсанта» сообщили, что главный офис ОАК в Москве закрыт с прошлой среды из-за того, что коронавирусом заразились некоторые сотрудники, включая нескольких топ-менеджеров. По информации издания, офис будет закрыт минимум до 22 апреля.

В России, по данным на 18 апреля, количество зараженных коронавирусом составило 36 793, из них 313 умерли, 3057 вылечились.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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