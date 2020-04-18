Прямой эфир

Духовное собрание мусульман РФ потребовало извинений от создателей «Зулейха открывает глаза»

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов заявил, что создатели сериала «Зулейха открывает глаза» должны извиниться перед верующими за использование имен мусульманского духовенства.

Он подчеркнул, что имена российских муфтиев использовались в качестве имен политических заключенных. В частности, речь идет об именах председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгата Таджуддина, председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтия Равиля Гайнутдина.

«Три-четыре миллиона жителей Москвы исповедуют ислам»
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин — о росте мусульманского населения страны и строительстве новых мечетей

«Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь. <...> Я думаю, что в итоге те люди, которые допустили эту оплошность, должны извиниться перед мусульманским сообществом и лично перед уважаемыми муфтиями за то, что это произошло», — заявил Крганов ТАСС в субботу, 18 апреля.

17 апреля на сайте ДСМР появилось сообщение, что Крганов направил обращения в адрес генерального директора ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Олега Добродеева и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову по поводу показа по телевидению второй серии сериала «Зулейха открывает глаза».

В обращении было сказано, что в сериале озвучиваются фамилии и имена муфтиев современной России в качестве политзаключенных, а также демонстрируется «откровенная интимная встреча в мечети».

«Зулейха открывает глаза» — российский телесериал, снятый по одноименному роману Гузель Яхиной. Премьера состоялась 13 апреля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Святыни ислама в Мекке и Медине закрылись из-за коронавируса
Богомолов снимет сериал о любви во время карантина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020