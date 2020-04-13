Богомолов снимет сериал о любви во время карантина

Российский режиссер Константин Богомолов снимет сериал «Безопасные связи» о любви во время самоизоляции и карантина. Об этом 10 апреля ТАСС сообщила пресс-служба сервиса Start.

Уточняется, что созданный в формате screenlife сериал будет включать в себя 10 эпизодов. В центре сюжета будут истории трех пар, чьи отношения развиваются в период карантина. Главные герои принадлежат к разным социальным слоям, они разного возраста: подростки из разных городов, пожилые супруги в разводе и молодожены, уточняет НСН.

По мнению Богомолова, история, диалог и человек в проекте становятся самым важным в нынешних условиях, а в роли оператора выступает ситуация, которая выбирает для всех один-единственный ракурс — дом.

«Это не нами выбранная форма, и получается, что оформителем и глазом этой истории становятся обстоятельства самой жизни, а не конкретные художники. Это позволяет сконцентрироваться на людях и диалогах», — пояснил режиссер.

Продюсером проекта выступит Ирина Сосновая. По ее словам, «Безопасные связи» является историей о том, что карантин — не повод останавливать жизнь и ждать его окончания, а возможность почувствовать то, что происходит сейчас.

Хронометраж каждой серии составит 15 минут, премьера намечена на платформе Start на конец апреля, пишет сайт kp.ru.

8 апреля сообщалось, что Тимур Бекмамбетов и Игорь Цай станут продюсерами американской экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Режиссером фильма станет Кэри Уильямс. Как отметили в кинокомпании, роль Ромео исполнит афроамериканский актер Камарон Энгельс, а Джульетту сыграет американская актриса латиноамериканского происхождения Франческа Ноэль.