В Москве продезинфицировали вокзалы

Казанский и Курский вокзалы в Москве продезинфицировали. МЧС обработало залы зданий и территорию вокруг. Для чистки потребовалось 10 тыс. л раствора с хлором. Всего дезинфицировали 50 тыс. кв. м внутри помещений и 77 тыс. кв. м улиц поблизости.

Похожую процедуру на этой неделе прошел Ленинградский вокзал. 20 апреля спасатели проведут обработку Белорусского вокзала.

Санитарная обработка домов и дорог проходит по всей стране. Обеззаражены 4 тыс. зданий, 130 больниц, 100 школ.