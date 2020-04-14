В Москве забетонировали кафе, работающее в период самоизоляции

В Москве забетонировали кафе, продолжающее работать в период режима самоизоляции. Суд ограничил деятельность «Самса халяль» ещё в начале года. Хозяева общепита на Таганской улице всё равно продолжали работу. Сейчас в период пандемии в управлении районом приняли радикальные меры. У двери в кафе положили новый асфальт и бетонные блоки. В условиях коронавируса рестораны могут работать только на вынос.