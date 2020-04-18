Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 18 апреля

Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве и области в субботу, 18 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в пределах +6 и +8 градусов. В ночь на воскресенье в российской столице столбики термометров опустятся до отметки -1 градус. Объявлен желтый уровень опасности в связи с максимальными порывами северо-западного ветра до 15 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет равна 70%.

В Подмосковье в субботу воздух прогреется от +4 до +9 градусов. Ночью в регионе возможны ожидается похолодание, а температура опустится до -3.

По словам синоптиков, в пасхальную ночь 19 апреля температура воздуха опустится до -2 в столице и до -4 в области. Днем в воскресенье ожидается потепление до +10 градусов.

Согласно данным портала «Метеоновости», в столичном регионе будет зафиксирован незначительный рост атмосферного давления немного на пониженном фоне, но останется ниже нормы на 5-7 единиц. Из-за недостаточного количества кислорода в воздухе люди с хронической легочной недостаточностью будут испытывать дискомфорт. У метеозависимых людей будет наблюдаться сбои в работе сердечно-сосудистой и вегетативно-нервной системы.