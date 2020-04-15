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В столичном метеобюро назвали снег нормальным явлением для апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Снег является нормальным погодным явлением для апреля, так как он сразу тает. Об этом 15 апреля заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«У нас сейчас наблюдается тыловая погода, когда наблюдается заток холодного воздуха. Это свойственно для такого характера погоды, когда образуются гряды облаков, так называемые вторичные фронты, из них выпадают осадки. Поскольку на высоте температуры отрицательные, то осадки выпадают в виде снега или мокрой крупы», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее в среду в отдельных районах Москвы наблюдались небольшие осадки в виде снега.

Ранее 13 апреля в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве и области на Пасху, 19 апреля. По прогнозам метеорологов, жителей столичного региона ждет умеренно-теплый пасхальный день без значительного потепления. Москвичей ждет переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем около +10 градусов.

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