В Москве завершено строительство инфекционной клиники

В Москве завершено строительство новой инфекционной клиники, одной из крупнейших в стране. На территории 42 га возведен комплекс зданий площадью более 80 тыс. кв. м. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что все работы закончили в кратчайшие сроки. По его словам, больница построена не только для сегодняшней ситуации, но и будет служить десятки лет.