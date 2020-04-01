Новым методом лечения коронавируса может стать переливание сыворотки крови

Ученые Гонконга придумали новый способ борьбы с коронавирусом. Новым методом лечения может стать переливание сыворотки крови. Биоматериал будут брать у тех, кто уже переболел. Исследователи проводили опыты на золотистых хомяках, один из белков в их организме схож с человеческим — именно через него COVID-19 атакует людей. Животных заразили вирусом, в их крови выработались антитела. Дозу плазмы крови больных зверьков перелили другим.