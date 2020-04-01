В России нашли эффективный способ борьбы с вирусами

Российские ученые нашли эффективный способ борьбы с бактериями и вирусами. Специалисты «Сколково» выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать оружием против коронавируса. Разработка получила название «Мегнарил». При обработке воды образуются агрессивные формы кислорода и водорода, а также хлорноватистая кислота. Эти вещества способны убивать вирусы. Состав полностью безопасен для человека. Стоимость производства составляет около 100 рублей за 1 тыс. л. Запустить серийное производство ученые хотят сразу после получения патента.