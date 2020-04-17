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Более 30 отраслей пострадали из-за коронавируса в Мурманской области

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Правительство Мурманской области утвердило список из 34 отраслей бизнеса, пострадавших от кризиса из-за коронавируса. Среди них туризм, физкультурно-оздоровительная деятельность, стоматология, СМИ и реклама, торговля одеждой, обувью. Постановление подписал губернатор региона Андрей Чибис.

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса ставки по налогу на имущество будут снижены с 15% до 5%. Об этом сообщает ИА FlashNord. Кроме того, было принято решение выделить порядка 50 млн рублей на кредитование предпринимателей.

Ранее в исправительных колониях УФСИН России в Мурманской области начали изготавливать медицинские маски из марли. Их себестоимость оценивается в 21 рубль. Марлевыми повязками будут обеспечены и военкоматы в период весеннего призыва.

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