Водитель грузовика сбил девятилетнего мальчика в Приангарье

В городе Шелехов Иркутской области водитель грузовика допустил наезд на девятилетнего мальчика. Об этом сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным ведомства, ребенок выбежал из-за автобуса на проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель грузовика Hino не успел среагировать и допустил наезд.

Мальчик получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции составили административный протокол 5.35 КоАП РФ в отношении матери ребенка. Также ей напомнили о введенном в регионе режиме самоизоляции.

9 апреля в Пензе вынесли приговор 30-летнему горожанину, который насмерть сбил пешехода на «зебре». Было установлено, что мужчина сел за руль Ford Focus без прав, а на пассажирском сиденье ехала его сожительница. После ДТП он попросил ее взять вину на себя, но обман вскрылся.