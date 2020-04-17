Прямой эфир

Водитель грузовика сбил девятилетнего мальчика в Приангарье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Шелехов Иркутской области водитель грузовика допустил наезд на девятилетнего мальчика. Об этом сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным ведомства, ребенок выбежал из-за автобуса на проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель грузовика Hino не успел среагировать и допустил наезд.

Мальчик получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции составили административный протокол 5.35 КоАП РФ в отношении матери ребенка. Также ей напомнили о введенном в регионе режиме самоизоляции.

9 апреля в Пензе вынесли приговор 30-летнему горожанину, который насмерть сбил пешехода на «зебре». Было установлено, что мужчина сел за руль Ford Focus без прав, а на пассажирском сиденье ехала его сожительница. После ДТП он попросил ее взять вину на себя, но обман вскрылся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водитель погиб при столкновении со столбом на Кубани
Мужчина погиб в ДТП под Тулой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020