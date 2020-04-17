Водитель погиб при столкновении со столбом на Кубани

В Курганинском районе Краснодарского края при столкновении машины со столбом линии электропередачи погиб мужчина. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по краю.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады Гранта» превысил скорость. Машина съехала с дороги и врезалась в столб линии электропередачи. Об этом пишут «Кубанские новости».

В результате ДТП водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте. Также пострадала его 17-летняя пассажирка. Девушка госпитализирована.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила сбора статистики о ДТП, количестве погибших и пострадавших. В статистику не попадут инциденты, которые связаны с вождением косвенно.