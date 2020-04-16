Мужчина погиб в ДТП под Тулой

В Богородицком районе Тульской области при опрокидывании легкового отечественного автомобиля погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 1-м км автодороги Богородицк–Суходол. По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-21083 потерял управление. Машина вылетела с дороги, съехала в кювет и перевернулась, пишет газета «Тульские известия».

В результате ДТП водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

16 апреля три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Псковской области. Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков–Гдов.