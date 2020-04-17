Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда. Об этом глава правительства сообщил в пятницу, 17 апреля.

«Сегодня мною подписано распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать больным коронавирусом», — рассказал премьер на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, речь идет о более 60 медицинских учреждениях, там будет развернуто 45 тыс. коек.

На оснащение и переоснащение этих коек выделят более 36 млрд рублей.

Ранее 17 апреля Мишустин подписал постановление о назначении максимальных выплат безработным в течение ближайших трех месяцев. Согласно документу, граждане, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости, будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей — в период с апреля по июнь.

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