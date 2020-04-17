Житель Якутии ожидает суда за застреленного на охоте знакомого
В Якутии перед судом предстанет 29-летний житель Усть-Алданского района. Мужчина по неосторожности застрелил своего товарища на охоте.
Как сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре республики, в январе прошлого года мужчина со своим знакомым выехал на охоту. По пути они увидели возле дороги двух косуль и остановились. Обвиняемый вышел из машины и выстрелил из ружья в сторону бежавшей косули, но попал в приятеля.
Выстрел пришелся в голову. Потерпевший скончался от ранения в ходе транспортировки в больницу.
Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.
В середине марта сообщалось, что Брянский областной суд приговорил жителя Клинцов к одному году колонии-поселения по делу об убийстве человека. Он случайно застрелил своего приятеля на охоте, приняв того за утку.