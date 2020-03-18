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Житель Клинцов получил год колонии за убийство товарища на охоте

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Брянский областной суд приговорил жителя Клинцов к одному году колонии-поселения по делу об убийстве человека. Он случайно застрелил своего приятеля на охоте, приняв того за утку.

Инцидент произошел в Гордеевском районе 11 августа 2018 года. Мужчина охотился, находясь в состоянии алкогольного опьянения. За стогом сена он заметил движение и, решив, что это утка, выстрелил. В итоге он попал в другого охотника.

Красногорский районный суд признал стрелка виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности» и назначил один год колонии-поселения. Брянец обжаловал приговор, но апелляционная инстанция Брянского областного суда отклонила жалобу и оставила вердикт без изменения, пишет NASHBRYANSK.RU.

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