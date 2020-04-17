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В Брянске пьяный водитель наехал на остановку на угнанной машине

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В Брянске решается вопрос о возбуждении уголовного дела после ДТП на остановке общественного транспорта. Пьяный водитель врезался в конструкцию на угнанном автомобиле.

Авария произошла на Бежицкой улице. Автомобиль «Лада Приора» совершил наезд на остановочный комплекс. Никто не пострадал, однако машина получила серьезные технические повреждения. Водитель не смог предоставить документы на право управления транспортным средством, к тому же у мужчины были явные признаки опьянения. В ходе проверки было установлено, что автомобиль 42-летнему брянцу не принадлежит.

Полиция установила, что задержанный употреблял спиртное со своим знакомым. Когда мужчина полез в сумку товарища за банковской картой, он увидел ключи от машины. Брянец решил угнать автомобиль, но в итоге совершил ДТП, пишет NASHBRYANSK.RU.

В отношении задержанного составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладения автомобилем.

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