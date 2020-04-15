Пять человек пострадали в ДТП с легковушкой в Подмосковье

В Московской области пять человек получили травмы в результате столкновения легковушки с деревом. Об этом 15 апреля сообщили ГУ МЧС России по региону.

ДТП произошло в ночь на 15 апреля в Раменском. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в дерево. После столкновения автомобиль загорелся, пишет «Федеральное агентство новостей».

Прибывшие на место ЧП пожарные потушили возгорание на площадь 5 кв. м, пишет РИАМО. В результате аварии пять человек получили травмы и были госпитализированы. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

14 апреля сообщалось, что в Петербурге в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей пострадали двое детей.