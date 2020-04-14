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Сбежавшего после смертельного ДТП водителя задержали в Башкирии

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В Кушнаренковском районе Республики Башкортостан при опрокидывании автомобиля погибла 14-летняя девочка. Водитель с места происшествия скрылся, однако его удалось задержать.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, авария произошла утром 13 апреля на 10-м км автодороги Шарипово–Первушино. В результате опрокидывания ВАЗ-2106 различные травмы получила 14-летняя пассажирка. Она скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся, пишет ИА «Башинформ».

14 апреля в ГИБДД заявили о том, что личность водителя была установлена. Им оказался 18-летний молодой человек. Его нашли дома без сознания. Он был доставлен в больницу с видимыми телесными повреждениями.

Было установлено, что молодой человек не имеет водительских прав. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

12 апреля пьяная 14-летняя жительница города Белово Кемеровской области устроила ДТП. Девочка без разрешения взяла у своего отца автомобиль Mazda Capella и вместе со своим 16-летним другом поехала кататься по городу, однако не справилась с управлением.

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