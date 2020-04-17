Партия «Яблоко» продолжает настойчиво атаковать процедуру подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции РФ.

Поначалу в своих комментариях представители партии с начала года отвергали сами поправки, хотя, согласно социологическим опросам, поправки позитивно воспринимаются большей частью россиян. Затем был изменен угол атаки, появилось бездоказательное утверждение, что «голосование неконституционное». Это навязываемое обществу идеологическое клише не имеет под собой правовой основы, игнорирует заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г., который признал, что поправки соответствуют законодательству. Не принимается во внимание «критиками» и тот аспект, что конституционная реформа в РФ полностью соответствует международному опыту изменения основного закона и рекомендациям международных институтов, включая Венецианскую комиссию Совета Европы.

Председатель непарламентской партии, набравшей 1, 99 % процентов на выборах в Госдуму в 2016 г., Николай Рыбаков выполняет несвойственные руководителю партии функции. Видимо, он уже возомнил себя по меньшей мере председателем правительства и рассылает главам регионов приказы не направлять средства региональных бюджетов на проведение общероссийского голосования. Это по меньшей мере - правовой нигилизм.

В Законе о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 в статье 2 (п.18) говорится: «Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе выделять соответственно из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета средства на оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования (включая выплаты членам избирательных комиссий), а также в информировании граждан Российской Федерации о его проведении».

К чему призывает Рыбаков? К игнорированию российского законодательства? К срыву голосования, к которому, как показывают данные соцопросов, у российских граждан высокий интерес?

Известно также, что партия «Яблоко» в отличие от 12 партий отказалась подписывать соглашение с Общественной палатой РФ о направлении наблюдателей на голосование. Это демонстративная позиция, игнорирующая интересы российских граждан, которые настроены на совершенствование Основного закона и реализацию прозрачной и легитимной процедуры.

Призывы Рыбакова к главам субъектов – это элемент циничного и дешевого пиара, спекуляция на острой и волнующей теме. Со своей стороны Правительство РФ и региональные власти делают все возможное для профилактики пандемии коронавируса в РФ. И результат этих усилий говорит сам за себя. Ситуация с распространением пандемии в России не такая тревожная, как в США и других европейских странах. В то же время сама партия, как видно из доклада «Политические партии России в период распространения коронавируса», подготовленного Международным институтом новейших государств, умеет только критиковать, не реализуя никаких социальных и волонтерских программ.

«Яблоко» демонстрирует примитивное конспирологическое мышление, всюду наблюдая заговоры и «руку Москвы». Якобы поступают некие команды к главам регионов по финансированию организации общероссийского голосования. Никакой жесткой директивы нет. И сама партия упоминает лишь 22 региона. Это лишний раз подтверждает то, что власти субъектов РФ самостоятельны в данном вопросе и исходя из принципов ответственности и соблюдения закона, уделяют должное внимание подготовке к общероссийскому голосованию, информированию граждан и всем другими необходимым процедурам.

Автор — политолог

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