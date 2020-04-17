Более 600 лебедей и гусей поселились на башкирском озере Асликуль

На самом большом озере Башкирии и западного Предуралья заметили более 600 особей водоплавающих птиц. К водоему небольшими группами прилетают гуси, утки и лебеди и устраиваются на предстоящий теплый сезон.

Как объяснила ИА «Башинформ» глава Башкирского отделения Союза охраны птиц Эльза Габбасова, Асликуль – это транзитное место для многих видов перелетных птиц Печорского бассейна. Кроме того, сюда мигрируют многочисленные стаи водоплавающих.

Каждой весной на озере можно наблюдать более 70 разновидностей. Попадаются и редкие птицы. Например, впервые за 100 лет здесь зарегистрировали появление гуменника.

С 1891 по 2016 года на озере отмечалось 156 видов птиц. В 2018 году добавилось еще два вида: кулик-воробей и галстучник. Из них в Красную книгу Башкирии внесено 11 видов, в красную книгу России – 8 видов, а в список Бернской конвенции – 149 видов.