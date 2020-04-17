В ФМБЦ рассказали о темпах ухудшения состояния пациента при COVID-19

Генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) им. А.И. Бурназяна Александр Самойлов рассказал в интервью телеканалу РЕН ТВ, как быстро ухудшается состояние человека, заразившегося коронавирусом.

«Он (процесс ухудшения. — Ред.) происходит достаточно быстро. Но в настоящий момент мы этот процесс можем мониторировать с помощью лабораторных методик, с помощью анализов крови, с помощью измерения сатурации (показателя уровня насыщенности кислородом. — Ред.) крови», — сказал Самойлов.

Он отметил, что у ФМБЦ есть соответствующая квалификация и специалисты центра держат пациентов, которые находятся в группе риска, на особом контроле.

Центр принимает больных COVID-19 с начала апреля. На данный момент в медучреждении находится более 90 человек. Некоторые из пациентов в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Ранее в этот же день доктор медицинских наук Марьяна Лысенко рассказала о том, что многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание. Кроме того, она отметила, что летальные исходы случаются и при отсутствии сопутствующих заболеваний.

Накануне, 16 апреля, Самойлов рассказал об экстренных испытаниях препаратов против коронавируса. В частности, это средства мефлохин и даларгин. В настоящее время выясняется эффективность и безопасность их применения в лечении COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом.

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