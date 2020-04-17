«Союз МС-15» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу. Трансляция события ведется на сайте «Роскосмоса» 17 апреля.

«Сарматы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС15 вернулся на Землю!» — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

На Землю вернулись космонавт «Роскосмоса» Олег Скрипочка, а также астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. Специалисты начали извлечение экипажа из спускаемого модуля. Космонавты чувствуют себя хорошо, отметил Рогозин.

В связи с эпидемиологической обстановкой Скрипочку после приземления доставят в профилакторий, где он будет находиться в режиме обсервации.

Сейчас на борту МКС остается экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

Ранее в пятницу стало известно, что перед расстыковкой «Союза МС-15» с МКС на американском сегменте станции сработала аварийная сигнализация. Это не помешало расстыковке. Причина срабатывания аварийного сигнала выясняется.Новость дополняется

Ранее, 10 апреля, летчик-космонавт Андрей Борисенко назвал маловероятным попадание коронавируса на МКС. Экипаж, по его словам, перед полетом находился в условиях более жесткого карантина, чем стандартный режим обсервации.