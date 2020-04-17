Разведку у границ РФ за неделю провели 24 самолета-разведчика

У границ России за неделю зафиксировано присутствие 24 иностранных самолетов, ведущих разведку. Такие данные приводит Минобороны в газете «Красная звезда» 16 апреля.

Отмечается, что помимо самолетов разведку вели еще девять беспилотников. При этом истребители дежурных сил ПВО на перехват не поднимались. Нарушения границ РФ не было.

В конце февраля сообщалось, что многочасовые полеты совершили самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США и Великобритании вблизи российских границ России на Черном море и Балтике.