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Разведку у границ РФ за неделю провели 24 самолета-разведчика

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Фото: commons.wikimedia.org
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У границ России за неделю зафиксировано присутствие 24 иностранных самолетов, ведущих разведку. Такие данные приводит Минобороны в газете «Красная звезда» 16 апреля.

Отмечается, что помимо самолетов разведку вели еще девять беспилотников. При этом истребители дежурных сил ПВО на перехват не поднимались. Нарушения границ РФ не было.

В конце февраля сообщалось, что многочасовые полеты совершили самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США и Великобритании вблизи российских границ России на Черном море и Балтике.

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