США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.

По данным американских военных, инцидент произошел 15 апреля. Истребитель Су-35 якобы приблизился к P-8A на расстояние менее 8 м, из-за чего экипаж самолета ВМС США потом пожаловался на турбулентность.

Весь перехват, как утверждается, длился около 42 минут.

«Мы определили эту встречу как небезопасную, поскольку Су-35 осуществил маневр на высокой скорости кверху брюхом на расстоянии 25 футов непосредственно впереди осуществлявшего миссию (американского) самолета», — говорится в сообщении.

По мнению военных США, экипаж подвергся риску из-за «безответственных» действий российских пилотов. При этом шестой флот заверил, что P-8A Poseidon не провоцировал Су-35.

В Минобороны России пока не прокомментировали эти заявления. Подобные обвинения со стороны США звучат не впервые. Почти год назад, 4 мая, американские военные также пожаловались на «небезопасный» перехват своего самолета в Средиземном море.

В Минобороны тогда отметили, что Су-35 сопровождал американский Р-8А, пока тот не изменил направление полета и не вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства.

Американский самолет летел к российскому пункту базирования ВМФ в сирийском Тартусе, из-за чего в воздух и был поднят истребитель Су-35.

Российское военное ведомство подчеркивало, что полеты ВКС всегда выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами.