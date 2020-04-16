Путин объявил о переносе парада Победы

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 апреля, принял решение перенести парад и все мероприятия, посвященные Дню Победы.

«Для подготовки парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», ― заявил он во время встречи с постоянными представителями Совета Безопасности России.

Кроме того, глава государства поручил министерству обороны и руководителям силовых ведомств изменить график подготовки к параду Победы как в столице, таки и в субъектах Федерации, пишет «Газета.ру».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек, умерли 232 пациента, выздоровели ― 2304.

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