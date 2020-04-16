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Хьюз рассказал о работе банка без Олега Тинькова

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Олег Тиньков для Тинькофф Банка является духовным отцом, однако его уход из совета директоров кредитная организация переживет спокойно, ведь в операционном управлении он не участвовал и вел себя «больше как акционер». Об этом рассказал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в интервью Forbes.

Хьюз отметил большую роль Тинькова у истоков кредитной организации, ведь именно он «придумал идею дистанционного банка, запустил его, собрал костяк команды»», но в какой-то момент он начал отходить от операционного управления бизнесом и больше интересоваться общей стратегией.

«Он такой человек, он постоянно в поиске новых идей, источников вдохновения. Поэтому по вопросам стратегии я и другие ключевые члены команды общаемся с Олегом. А в операционном управлении, в вопросах развития бизнеса, обслуживании, даже в M&A его нет. Когда он говорит, что узнал о каком-то продукте или запуске бизнес-линии из пресс-релиза банка или соцсетей, он говорит правду. Он действительно не знает», — рассказал Хьюз.

Таким образом, подытожил Хьюз, все бизнес-подразделения и бизнес-линии Тинькофф Банка подчиняются не ему, и те или иные решения команды принимаются «в большей части без участия Олега».

Говоря о работе в период пандемии коронавируса, Хьюз отметил, что переход на удаленный режим работы для банка оказался «быстрым и безболезненным», ведь кредитная организация и ранее «работала в облаке». Без учета домашнего облачного колл-центра на удаленке работают порядка 13 тыс. сотрудников Тинькофф Банка. Исключением стали представители банка — их около 3,5 тыс., — которые выполняют свою работу в масках, перчатках и используют санитайзеры.

Принятые в России меры по сдерживанию пандемии Хьюз оценил положительно, отметив, что властями было сделано «много правильных вещей на раннем этапе», а каждое последующее решение направлено на снижение возможного пика заболеваемости. Хьюз полагает, что режим самоизоляции продлится один месяц, и в общей сложности через два месяца с момента введения режима в Москве экономика начнет восстанавливаться.

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