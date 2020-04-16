Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для отмены майских праздников

Пока причин для отмены майских праздников из-за коронавируса нет. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Она заверила, что даже сложная ситуация с коронавирусом не приведет к тому, что майские праздники будут объявлены рабочими днями.

«Таких предпосылок нет», — коротко ответила Матвиенко.

Кроме того, она отметила, что нет повода думать о том, что Парад Победы из-за коронавируса в этом году не состоится.

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