«На трети территории античного города раскопки никогда не проводились»
Античному городу Помпеи, который был перекрестком европейских цивилизаций, больше не грозит разрушение. Во время последних работ на его территории совершены новые открытия. Неизвестные сокровища таятся в той части, где раскопки до сих пор никогда не проводились. Об этом «Известиям» рассказал директор Археологического парка Помпей Массимо Осанна в преддверии открытия виртуальной выставки о древнем городе. Она должна была проходить в парижском дворце Гран Пале, но последний момент из-за пандемии пришлось отказаться от ее традиционной экспозиции и перенести всё в онлайн. Впрочем, теперь виртуальные артефакты сможет увидеть гораздо больше людей, чем при посещении залов.
— Что нового предлагает нам экспозиция в Гран Пале, которую теперь называют «Помпеи у себя дома»?
— Иммерсивная выставка повествует о буднях римского общества в I веке н.э., о величии и трагедии Помпей. Благодаря мультимедийной технологии — 3D-реконструкции, 360-градусной проекции и саундтреку, зрители попадают в оживленный центр античного города с его бурной жизнью, гуляют по его улицам, заходят в дома. Они становятся свидетелями извержения Везувия, которое убьет тысячи людей и похоронит Помпеи. Выставка также рассказывает об открытии исчезнувшего под многометровым слоем пепла города археологами в середине XVIII века и его раскопках.
Руины города-музея под открытым небом Помпей
— Какие самые интересные памятники показаны в экспозиции?
— Это великолепные фрески с изображением Ариадны и Диониса, Венеры на колеснице, запряженной слонами, мозаики, статуя Ливии, мраморная фигура кролика, драгоценности и украшения из слоновой кости, янтаря, бронзы. Помпеи — музей под открытым небом, в котором находится самая большая в мире коллекция произведений античного искусства. Нигде в мире не было обнаружено так много предметов быта, кухонной утвари, хирургических инструментов и т.д.
— Когда в ноябре 2010 года в Помпеях рухнул один из главных исторических памятников — Дом Гладиаторов, который постепенно пришел в упадок, разразился настоящий международный скандал. Что было сделано для спасения уникального города?
— В одночасье Помпеи стали метафорой Италии, которая неспособна сохранить свое богатейшее культурное наследие. Позор, связанный с этим драматическим эпизодом, привлек внимание итальянских властей и всего европейского сообщества к судьбе исторических ценностей, которые принадлежат всему человечеству. Для спасения археологического заповедника был создан Большой помпейский проект с первоначальным бюджетом в €105 млн, его финансировали Европейский союз (на три четверти. — «Известия») и Италия.
«Дом гладиаторов», рухнувший в ноябре 2010 года
— Можно ли считать, что сегодня Помпеи наконец спасены? Или это процесс на века?
— Большой помпейский проект был завершен в прошлом году. Он позволил укрепить город и положил конец опасной ситуации. Сейчас наша цель заключается в том, чтобы следить за порядком, продолжать реставрацию, улучшать доступ к городу и увеличивать число посетителей (ежегодно около 4 млн. — «Известия»).
— Какие важнейшие открытия совершены в Помпеях в последнее время?
— Новые раскопки недавно провели в еще одной части древнего города с его аллеями и домусами (римскими домами-особняками. — «Известия»). Обнаружили замечательные декоративные элементы, включая фрески и мозаики, а также многочисленные предметы быта и останки погибших людей. В частности, откопали «Дом с садом», надписи на котором подтвердили гипотезу о том, что извержение Везувия произошло 24 октября 79 года. Другая находка — «Дом Ориона», несколько комнат в «Доме Леды и лебедя», который назван в честь прекрасной фрески с изображением Леды, украшающей альков.
Фреска «Леда и лебедь»
— Почему сейчас вы видите свою главную задачу в реставрации и сохранении найденных памятников, а не в продолжении раскопок?
— Наши усилия направлены на спасение того, что уже обнаружено. Новые раскопки проводились не для поиска артефактов, а для стабилизации зоны и осушения почвы для укрепления городских структур.
— Некоторые археологи считают, что раскопки и реставрация Помпей никогда не закончатся. Так ли это?
— В городе площадью около 66 га раскопаны только его две трети. Хотя Большой помпейский проект помог стабилизировать археологические структуры, нам необходимо продолжить восстановление памятников, следить за их сохранением, и в первую очередь это касается хрупких декоративных элементов.
Археологические работы в «Доме Ориона»
— Случаются ли по-прежнему в Помпеях кражи, которые не так давно были настоящим бедствием?
— Последнее время их не было. Мы усилили видеонаблюдение как по периметру, так и внутри города. Вместе с тем далеко не все случаи можно считать воровством. Нам приходит много писем с посылками, в которых возвращают мелкие предметы: кусочки мозаики или камушки, которые туристы прихватили с собой в качестве сувениров. Возвращают с извинениями и с обеспокоенностью тем, что такие хищения могли принести им несчастье. Это служит необычным, но эффектным сдерживающим моментом от незначительных хищений.
— Хранят ли Помпеи еще какие-то секреты?
— До сих пор раскопки никогда не проводились на целой трети города площадью в 22 га. Этим займется будущее поколение археологов, которых, несомненно, ждут новые открытия.
— Можно ли считать климатические пертурбации главной долгосрочной угрозой Помпеям?
— Не будем забывать, что Помпеи возведены 2 тыс. лет назад. Античные каменщики удивились бы, узнав, что эти домусы просуществуют целую вечность. Их строения, как и современные дома, подвержены воздействию атмосферы. Миссия Археологического парка Помпей как раз заключается в том, чтобы следить за состоянием города и реставрировать всё, что приходит в упадок.
— «Здесь все кругом полно могильной красоты», — писал русский поэт о Помпеях. В чем притягательная сила этих руин, которым на протяжении столетий посвящают свои труды писатели, художники, музыканты, кинематографисты?
— Помпеи никогда не утратят своего исключительного магнетизма, который связан не только с их красотами и бесценными сокровищами. Город также напоминает нам о бренности бытия и о том, что всё оставляет след в вечности и ничто полностью не умирает.
— Сегодня пепел Помпей по-прежнему стучит в наше сердце? Они трагический символ всей Италии, которая сейчас борется с извержением пандемии?
— В какой-то мере. Древний город стал лакмусовой бумажкой того, что сегодня происходит со страной. Многие годы рухнувший «Дом гладиаторов» оставался эмблемой Италии, неспособной беречь свои культурные сокровища. Сегодня Помпеи служат примером эффективного использования европейских фондов. К сожалению, временное закрытие Археологического парка Помпей в разгар эпидемии оказалось неизбежным.