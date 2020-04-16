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В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

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Фура пробила ограждение и упала в Неву в Санкт-Петербурге, водитель погиб. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

ДТП произошло утром 16 апреля на Выборгской набережной, 37. Фура рухнула в акваторию реки Большая Нева. Спасатели сумели зацепить прицеп в районе дома 41, однако тягач с водителем в кабине затонул. Водолазы извлекли тело погибшего и передали полиции, пишет «Федеральное агентство новостей». Ведутся работы по извлечению грузовика из воды при помощи крана, пишет телеканал «360».

На опубликованном в соцсетях видео происшествия видно, как до падения фура заворачивает на соседнюю полосу, сносит рекламный щит и падает с набережной.

Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося. Как пишет сайт kp.ru, предположительно, водитель мог заснуть за рулем.

10 апреля сообщалось, что ДТП с участием грузовика в Москве, застрявшего под мостом, привело к перекрытию движения транспорта.

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