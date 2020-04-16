Опубликовано донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера

Российское военно-историческое общество опубликовало донесение маршала Георгия Жукова Иосифу Сталину о самоубийстве Адольфа Гитлера. По словам пленных, глава фашистской Германии прятался в подземном бункере под Рейхстагом. В сообщении говорится, что фюрер застрелился 30 апреля. Место захоронения Гитлера назвать не смогли. Также рассекречены и детали Берлинской операции. В документах описываются действия советских войск в решающей битве ВОВ.