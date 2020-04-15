Путин рассказал об экстренной поддержке авиакомпаний

Президент России Владимир Путин заявил, что в качестве экстренной, неотложной меры на поддержку авиационных компаний будет направлено более 23 млрд рублей. Эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату заработных плат, оплату стоянки воздушных судов.