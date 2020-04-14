Правительство расширит меры по поддержке бизнеса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил об оказании дополнительной поддержки бизнесу. Теперь отсрочку уплаты страховых взносов в социальные фонды могут получить не только микропредприятия, но и представители сектора малого и среднего предпринимательства.