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Медики смогут бесплатно оставлять автомобили на парковках со шлагбаумом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Работники медицинских учреждений, которые борются с коронавирусом, смогут бесплатно оставлять автомобили на московских парковках со шлагбаумом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Он отметил, что мера касается работников как городских и федеральных, так и частных медучреждений.

«Возле некоторых медицинских учреждений есть парковки со шлагбаумами закрытого типа. Врачи и медработники, списки которых переданы в департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями, могут парковать там свои автомобили бесплатно», — сказал он.

С понедельника, 13 апреля, парковка для медиков в столице стала бесплатной.

При возникновении вопросов сотрудники коронавирусных стационаров могут обратиться на «горячую линию» департамента здравоохранения Москвы по телефону: +7 (495) 870-72-95.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам и губернаторам российских городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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