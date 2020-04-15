В Шереметьево пересмотрят нормы обработки багажа после гибели кошек

Генпрокуратура обязала компанию «Шереметьево Хендлинг» пересмотреть правила обработки багажа при перевозке домашних животных. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на положения, которые содержатся в ответе Генпрокуратуры на запрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

«По указанному факту ООО «Шереметьево Хендлинг» проведено служебное расследование, по результатам которого трудовой договор с одним оператором по обработке багажа расторгнут, остальные работники смены, занимающиеся разгрузкой, привлечены к дисциплинарной ответственности», ― говорится в документе.

При этом подчеркивается, что после проверки Генпрокуратуры компания внесет изменения в технологию обработки багажа в той части, где говорится об обслуживании пассажиров с животными.

22 января в московском аэропорту Шереметьево погибли две кошки во время транспортировки после рейса из Нью-Йорка в Москву. В этот же день ряд СМИ сообщили, что животные погибли после перевозки в багажном отделении из-за неосторожного обращения грузчиков.

Хозяин питомцев Максим Чумаченко взял с собой в полет трех кошек породы американский колор-пойнт. Две из них получили травмы после транспортировки и погибли, у третьей ветеринар диагностировал обморожение. Позднее в пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что ответственность за этот инцидент лежит на компании «Шереметьево Хендлинг», осуществляющей обработку багажа всех рейсов перевозчика в аэропорту.