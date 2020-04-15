Прямой эфир

В Шереметьево пересмотрят нормы обработки багажа после гибели кошек

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура обязала компанию «Шереметьево Хендлинг» пересмотреть правила обработки багажа при перевозке домашних животных. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на положения, которые содержатся в ответе Генпрокуратуры на запрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Взлетно-полосатые: котам предлагают покупать места в самолетах
Депутаты рекомендовали Минтрансу разрешить пассажирам приобретать билеты для питомцев

«По указанному факту ООО «Шереметьево Хендлинг» проведено служебное расследование, по результатам которого трудовой договор с одним оператором по обработке багажа расторгнут, остальные работники смены, занимающиеся разгрузкой, привлечены к дисциплинарной ответственности», ― говорится в документе.

При этом подчеркивается, что после проверки Генпрокуратуры компания внесет изменения в технологию обработки багажа в той части, где говорится об обслуживании пассажиров с животными.

22 января в московском аэропорту Шереметьево погибли две кошки во время транспортировки после рейса из Нью-Йорка в Москву. В этот же день ряд СМИ сообщили, что животные погибли после перевозки в багажном отделении из-за неосторожного обращения грузчиков.

Хозяин питомцев Максим Чумаченко взял с собой в полет трех кошек породы американский колор-пойнт. Две из них получили травмы после транспортировки и погибли, у третьей ветеринар диагностировал обморожение. Позднее в пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что ответственность за этот инцидент лежит на компании «Шереметьево Хендлинг», осуществляющей обработку багажа всех рейсов перевозчика в аэропорту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтранс рассказал о готовящихся изменениях в правила авиаперевозок животных
СМИ рассказали об опасности перевозки животных «звериными челноками»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020