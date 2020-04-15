За сутки в Великобритании из-за коронавируса умер 761 человек

761 пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Великобритании за сутки. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает Sky News со ссылкой на минздрав страны.

За сутки в Британии было выявлено 4603 новых случая заражения. Всего королевстве диагностировано 98 476 заражений. Скончались 12 868 человек.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире пока не пройден, хотя в некоторых странах Европы наблюдается замедление темпов заражения, пишет RT.

По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, в Италии и Испании, где были зафиксированы крупнейшие вспышки COVID-19, появилась тенденция к снижению заражений, сообщает телеканал «360».

При этом в Великобритании и Турции число случаев коронавирусной инфекции растет.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно последним данным Worldometer на 15 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2 млн случаев заболевания, умерли 129 тыс. человек, вылечились — 493 тыс.