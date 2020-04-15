ЕК рекомендовала снимать карантинные меры с интервалом в месяц

Еврокомиссия (ЕК) посоветовала снимать ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, постепенно, выдерживая паузу в один месяц между каждым этапом их отмены. Об этом говорится в «дорожной карте» смягчения ограничений, опубликованной на сайте ЕК 15 апреля.

«Меры следует отменять поэтапно, оставляя достаточно времени для наблюдения за последствиями», — говорится в документе.

Кроме того, в «дорожной карте» прописаны рекомендации по открытию границ, возобновлению экономической деятельности, разрешению собраний, информированию населения об опасности коронавируса и мерах предосторожности — соблюдении правил личной гигиены и социальной дистанции, — а также по мониторингу за распространением вируса.

«Хотя ограничительные меры постепенно отменяются, необходимо стратегически планировать восстановление, оживляя экономику и возвращаясь на путь устойчивого роста. Это включает в себя возможность двойного перехода к более экологичному и цифровому обществу и извлечение всех уроков из текущего кризиса для обеспечения готовности и устойчивости ЕС», — отмечается в документе.

Ранее, 13 апреля, один из сотрудников Еврокомиссии скончался после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 15 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2 млн случаев заболевания, умерли более 127 тыс. человек, вылечились — 489 тыс.