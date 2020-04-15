СМИ узнали о возбуждении уголовного дела на иноагента из-за фейков о COVID-19

Уголовное дело возбуждено в отношении организации «Русь сидящая», признанной ранее иноагентом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, дело возбуждено из-за распространения фейка о заражении коронавирусом заключенных в одной из колоний Новгородской области. Речь идет о соответствующем ложном сообщении на странице организации в одной из соцсетей.

Сообщается, что «Русь сидящая» связана с бунтом в ангарской колонии, находящейся в Иркутской области. Так называемых правозащитников из организации обвинили в том, что они раскачивали ситуацию внутри колонии работая «под режиссурой» иностранцев. Данные обвинения появились после того, как «Русь сидящая» предоставила свою версию сучившегося, которая серьезно отличалась от действительности.

О том, что беспорядки в исправительной колонии в Ангарске были срежиссированы извне, заявил 14 апреля глава Минюста Константин Чуйченко.

Инцидент произошел в пятницу, 10 апреля. После отбоя один из осужденных в штрафном изоляторе отказался подчиняться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. Заключенный мешал проведению личного обыска, толкал сотрудников учреждения и подстрекал других осужденных.

В это время несколько заключенных в соседних камерах нанесли себе телесные повреждения, разбив стекла камер видеонаблюдения, напали на сотрудника учреждения.

После этого на территории колонии возник пожар, причиной его стал поджог, который устроили заключенные. Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

Огнем были уничтожены четыре производственных цеха, здания пожарной части, учебного цеха и два подсобных строения. Всего в тушении пожара участвовали 51 человек и 12 единиц техники.