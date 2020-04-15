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В Роскачестве предупредили о рисках при загрузке мобильных приложений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Специалисты Роскачества призвали россиян следить за тем, какие мобильные приложения требуют доступ к личным данным на телефоне, чтобы избежать утечки информации. Об этом 15 апреля говорится на сайте организации.

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Эксперты уточнили, что насторожить должна ситуация, когда, например, приложение «Фонарик» запрашивает доступ к микрофону, фотогалерее и контактам, пишет RNS.

Эксперты посоветовали давать разрешение только на те запросы мобильных приложений, которые на самом деле необходимы для выполнения их основных задач. С осторожностью следует давать доступ к микрофону, телефонной книге, камере геолокации и фотогалерее.

Специалисты напомнили, что перед загрузкой мобильного приложения следует изучить его политику конфиденциальности, особенности касательно собираемых и передаваемых данных. Если объем данных воспринимается сложно и кажется чрезмерным, то от такого сервиса лучше отказаться, сообщает телеканал «360». Отмечается, что нужно обратить внимание на перечень данных, передаваемых третьим лицам — посредникам и партнерам компании-разработчика, пишет «Газета.ру».

В стандарте на потребительские испытания мобильных приложений Роскачество установило требование добавить сокращенную версию политики конфиденциальности для удобства пользователей, поскольку те зачастую не хотят читать длинные юридические тексты. По словам главы Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, самые существенные условия должны быть сформулированы простым и доступным языком, сообщает «Федеральное агентство новостей».

10 апреля Роскачество дало советы по знакомствам в Сети. Во время общения на сайтах знакомств нужно переходить к общению по видеосвязи, а не затягивать с перепиской. Для общения по видео эксперты призывают скачивать приложения только из официальных источников, чтобы минимизировать риск заражения смартфона вредоносными программами.

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