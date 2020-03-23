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Аналитик объяснил возможный рост утечек данных из-за «удаленки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов назвал обоснованными опасения, что с переходом на удаленный режим работы из-за распространения коронавируса в России увеличатся случаи утечки корпоративных данных. Об этом эксперт рассказал в эфире НСН в понедельник, 23 марта.

По словам специалиста, риск возрастает именно из-за действий самих сотрудников компаний. Среди угроз информационной безопасности Ульянов выделил два их источника. Прежде всего это внешние факторы — хакеры, взламывающие системы и проникающие в компьютеры сотрудников компаний, использующие программы-шпионы. В данном случае утечек можно избежать, если на компьютере установлены современные средства защиты информации.

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Внутренней угрозой специалист считает самих сотрудников.

«Будучи и на рабочих местах в офисе, у них есть доступ к информации, и при желании ее похитить им нужно ее лишь вытащить наружу, а далее передать конкурентам, слить в сеть, перепродать и т.д. Но в случае удаленной работы риск растет, так как нет никакого физического контроля от коллег, камер видеонаблюдения», — пояснил Ульянов.

Он отметил, что прогнозирует рост утечек информации в госструктурах, в розничных магазинах, «то есть в любом сегменте, где работают с данными». Чтобы избежать проблем, эксперт посоветовала использовать только лицензированные разрешения для защиты данных. Руководителям он посоветовал провести с сотрудниками инструктаж, рассказать об угрозе информационной безопасности.

Как напоминает телеканал «360», из-за пандемии коронавируса Россия перешла на режим повышенной готовности. В частности, многих граждан перевели на удаленную работу.

Ранее, 23 марта, «Известия» писали, что с переходом на удаленный режим эксперты спрогнозировали увеличение случаев утечки корпоративных данных, в частности, во время пересылки файлов на личные адреса или в мессенджеры.

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