Сразу после окончания третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы состоялась жеребьевка заключительных этапов отбора в еврокубковый сезон-2017/18. Московский ЦСКА в борьбе за попадание в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира сразится со швейцарскими «Янг Бойз». За право сыграть в групповом этапе Лиги Европы «Зенит» будет противостоять голландскому «Утрехту». А «Краснодар» попал на сербскую «Црвену звезду».

Армейцам очень повезло с жеребьевкой в стадии плей-офф. ЦСКА вошел в число «сеяных» команд после вылета из турнира киевского «Динамо» и амстердамского «Аякса». Благодаря тому что команды с более высоким рейтингом покинули Лигу чемпионов, красно-синие автоматически избежали попадания на таких грозных соперников, как «Ливерпуль», «Севилья» или «Наполи». Из числа «несеяных» команд наибольшую угрозу представляли французская «Ницца» и немецкий «Хоффенхайм», но по воле жребия красно-синим достался вице-чемпион чемпионата Швейцарии «Янг Бойз».

Интересно, что во многом благодаря клубу из Берна ЦСКА попал в число «сеяных» команд при жеребьевке. Дело в том, что именно швейцарцы по сумме двух матчей обыграли киевское «Динамо» (1:3, 2:0). А в прошлом сезоне «Янг Бойз» не пустили в Лигу чемпионов другого гранда украинского футбола — донецкий «Шахтер».

Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин отметил, что не стоит недооценивать соперника красно-синих.

— Не нужно преждевременно победно вскидывать руки вверх и кричать, что ЦСКА уже в групповом этапе Лиги чемпионов, — сказал «Известиям» Руслан Нигматуллин. — Да, безусловно, «Янг Бойз» — менее серьезный соперник, чем «Ливерпуль» и даже «Хоффенхайм» или «Ницца». Но и швейцарцы — далеко не самый плохой европейский клуб. Не стоит забывать, что именно они выбили из турнира киевское «Динамо», а это уже говорит о многом. Считаю, что армейцам очень важно будет не допустить недооценки соперника.

В матче ЦСКА с греческим АЕК в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов травму получил голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев. По прогнозам врачей лидер красно-синих пропустит около двух недель. Таким образом Игорь Акинфеев может не сыграть как минимум в первом матче с «Янг Бойз». Этот факт настораживает главу объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича.

— Акинфеев — стержневой игрок для ЦСКА, — заявил «Известиям» Михаил Гершкович. — Он лидер клуба, и его отсутствие, безусловно, скажется на команде. Очень бы хотелось, чтобы Игорь успел восстановиться уже к первой игре. В целом «Янг Бойз» армейцам по зубам, и они должны их побеждать и проходить в групповой этап.

«Зениту» и «Краснодару» изначально не приходилось беспокоиться за место в числе «сеяных» команд при жеребьевке. Обоим российским клубам в итоге попались достаточно ровные соперники. Петербуржцы сыграют с четвертой командой Голландии — «Утрехтом», а «горожане» со второй командой Сербии — «Црвеной звездой». Руслан Нигматуллин надеется увидеть все российские клубы в осенней стадии еврокубков.

— «Зениту» попался далеко не гранд голландского футбола, а его крепкий середняк, — добавил Руслан Нигматуллин. — Петербуржцы должны без всяких вопросов проходить в групповой этап. У «Краснодара» же соперник, наверное, даже немного серьезнее, чем у «Зенита». Но все-таки я бы не назвал «Црвену звезду» непроходимой командой. Надеюсь, что все три российских клуба продолжат свой путь в еврокубках в осенней части.

Михаил Гершкович считает, что «Зениту» будет очень непросто в игре с «Утрехтом». При этом он также отметил, что рассчитывает на положительный исход для российских команд во всех трех парах.

— «Зенит» только начинает строить команду, — резюмировал Михаил Гершкович. — У них новый тренер, много трансферов. При этом в составе петербургского клуба есть много футболистов, которые выставлены на трансфер, но команду еще не покинули. Это может сказаться на результатах сине-бело-голубых. Им нужно как можно скорее суметь перестроиться и найти взаимопонимание во многих компонентах. Понятно, что по составу «Зенит» выглядит предпочтительнее «Утрехта», но в футбол, как мы знаем, играют не имена, а люди. Опасений по поводу «Краснодара» поменьше. Думаю, что им по силам одолеть «Црвену звезду». Конечно, хотелось бы, чтобы Россия сохранила полное представительство в еврокубках. Желаю нашим командам удачи и надеюсь на положительный исход.

ЦСКА первый матч с «Янг Бойз» проведет на выезде в Берне 15 августа, а ответная игра пройдет в Москве 23 августа. «Краснодар» и «Зенит» также стартуют на выезде. «Быки» сыграют в Сербии 17 августа. А сине-бело-голубым, скорее всего, придется провести матч на день раньше. Дело в том, что «Утрехт» попросил УЕФА перенести игру на 16 августа, чтобы не проводить свой матч одновременно с игрой «Аякса», который 17 августа в Амстердаме примет «Русенборг» также в рамках Лиги Европы. Окончательное решение по дате проведения встречи еще не принято. Свои ответные матчи и «Зенит», и «Краснодар» проведут дома 24 августа.

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