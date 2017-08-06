На матче четвертого тура «Зенит»–«Спартак» присутствуют 53 099 зрителей, что является новым рекордом для домашних матчей петербургского клуба в российской истории.

Предыдущий рекорд был установлен на этой неделе в матче Лиги Европы с «Бней Иегудой». Тогда на стадионе «Санкт-Петербург» присутствовали 45 670 зрителей.

Самыми посещаемыми матчами в истории «Зенита» стали встречи со «Спартаком» и ЦСК МО (ЦСКА) в 1959 году. Тогда на стадион пришли по 110 тыс. человек, передает ТАСС.

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