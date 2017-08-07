Председатель правления генерального спонсора петербургского «Зенита» ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил болельщиков клуба с победой над «Спартаком».

«Поздравляю многомиллионную армию болельщиков санкт-петербургского «Зенита» с чемпионской игрой. На самой современной арене страны в очень современном стиле команда одержала яркую победу над принципиальным соперником», — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита».

В матче четвертого тура чемпионата России по футболу «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счетом 5:1.